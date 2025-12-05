POLÍICA ESPORTIVA
El Govern tanca la porta que els dirigents de les federacions cobrin
L’executiu no valida el canvi d’estatuts perquè els directius del ciclisme puguin rebre “una compensació econòmica puntual”
El Govern va tombar ahir la voluntat de la Federació Andorrana de Cicilisme (FAC) que els càrrecs principals de la junta (presidenta, vicepresident i tresorer) poguessin tenir una “compensació econòmica puntual una vegada l’any a per compensar les hores de dedicació”. Representants del ministeri de Cultura i Esports van reunir-se ahir amb els membres de la junta directiva encapçalats per la presidenta Carolina Poussier per transmetre’ls aquesta negativa, i confirmar-los que no es validarà la modificació dels estatuts aprovada en una assemblea de l’ens al juny.
“Si ens acollim a la llei, es marca bastant bé que les juntes no poden lucrar-se ni tenir un sou”
“Hem fet una reunió amb la junta de la federació, i si ens acollim a la llei, es marca bastant bé que de moment les juntes no poden lucrar-se ni tenir un sou”, va afirmar el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, a més d’assenyalar que “a més, en els models d’estatuts de la Secretaria d’Estat, un dels articles precisa que les juntes no poden cobrar, i únicament pot fer-ho el secretari general si té tasques vinculades a la seva feina”. A més, Cabanes va destacar que “és un tema que es pot revisar i estudiarem els casos, però ara mateix no es contempla, hem parlat amb la federació i modificaran els seus estatuts per seguir amb el mateix modus operandi”.
Més enllà del cas concret de la federació ciclista, i pensant en el futur, Cabanes va parlar també sobre la possibilitat que els dirigents puguin tenir remuneració, i va declarar que “ara mateix no és prioritari però sí que som conscients que hi ha molta dedicació de les juntes” a més de cloure que “no és prioritari però sí que tenim previst analitzar diferents casos. La Llei de l’esport parla d’un codi de bona governança i pensem que hem detreballar el detall d’aquest codi de bona governança en què podrien entrar, per exemple, aquests casos”.