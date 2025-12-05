Neu
Gina del Rio acaba 40a a l’sprint de la Copa del Món de Trondheim
Els esquiadors andorrans tindran una segona oportunitat aquest dissabte a l'skiathlon de 10 km amb Irineu Esteve i Gina del Rio
La Copa del Món d’esquí de fons de Trondheim, Noruega, ha disputat avui la prova d’sprint amb presència andorrana. Gina del Rio ha finalitzat en la 40a posició amb un temps de 3:39,84, quedant a 13,78 segos de la millor marca de la classificatòria, signada per la finlandesa Jasmi Joensuu, amb tres minuts i vint-i-sis segons. L’andorrana s’ha quedat a 3,38 segons de l’accés a les finals, reservat a les 30 millors, amb la noruega Nora Christine Hansen marcant el tall.
La jornada ha estat dominada per les corredores nòrdique, especialment Noruega, que ha classificat nou atletes per a la fase final, i Suècia, que ha copat el podi amb la victòria de Johanna Hagstroem, seguida d’Emma Ribom i Linn Svahn. La líder de la Copa del Món, l’estatunidenca Jessie Diggins, ha acabat 14a.
Xabier del Val, responsable de l’equip andorrà, ha valorat positivament la cursa: “El resultat és similar al de Ruka. Estem més lluny en temps perquè la cursa durava 30 segons més, però les sensacions són bones. Sabem que hem d’anar a poc a poc i la Gina es troba bé”.
Del Rio i Esteve, confirmats per a l’skiathlon i els 10 km
De cara al cap de setmana, Andorra tornarà a tenir doble representació. Aquest dissabte se celebrarà l’skiathlon de 20 quilòmetres, amb Irineu Esteve a la sortida masculina que serà a les 11 i 10 minuts i amb Gina del Rio, que finalment també hi participarà, a la cursa femenina a la una del migdia.
Diumenge està prevista la prova dels 10 km individuals en skating, amb Del Rio competint a les 9.30 h i Esteve a les 11.55 h.
