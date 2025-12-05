FUTBOL
La federació vol que els clubs segueixin professionalitzant-se
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va presentar el pla estratègic per al període 2025-2028, el full de ruta per seguir amb l’objectiu de “desenvolupar, promocionar i protegir el futbol” al país garantint un entorn “segur, inclusiu i sostenible per a tothom”. Un dels objectius és que els clubs i els gestors segueixin professionalitzant-se per evitar situacions com les que hi ha hagut enguany a la lliga, que “donen mala imatge”, segons el secretari general, David Rodrigo.
El nou pla estratègic està centrat tant en els aspectes purament esportius, com en els de fora del camp, i en el cas dels primers, la voluntat és seguir desenvolupant les seleccions, tant l’absoluta com les inferiors, i seguir amb la formació d’entrenadors i àrbitres, especialment amb l’augment de presència femenina en aquests col·lectius. I un dels aspectes claus en aquest bloc és que s’estudiaran canvis de format als tornejos de clubs per “tenir formats més competitius i emocionants”, segons ha explicat Eloy Casals, director tècnic de la federació.
Pel que fa als aspectes extraesportius, David Rodrigo va explicar que passen per la bona governança, ja que hi ha d’haver “transparència perquè tots els procediemnts siguin més àgils”, a més de buscar la sostenibilitat financera i que la federació pugui ser cada vegada més independent de la UEFA i la FIFA, que aporten entre el 85 i el 90% del pressupost actual de la FAF.