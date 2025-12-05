FUTBOL
La FAF estudia apujar el lloguer
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra ja han iniciat les converses per arribar a un acord a llarg termini perquè l’entitat propietat de Gerard Piqué pugui seguir fent ús del Nou Estadi de la FAF d’Encamp un cop acabi el vincle actual que hi ha signat aquesta temporada. Així va explicar-ho ahir el president de l’ens federatiu, Fèlix Álvarez, malgrat que va admetre que aquestes negociacions fins al moment estan sent “prudents”, ja que l’entitat s’ha endut “alguna sorpresa” en aquests primers mesos d’ús de la nova instal·lació pel que fa, per exemple, a les factures de la llum, paraules que, implícitament, semblaven suggerir una possible pujada del lloguer actual de 800.000 euros que paguen Andorra i Govern. Al final, totes dues entitats estan condemnades a entendre’s, perquè la infraestructura és l’única al país que compleix els requisits per jugar-hi (ja sigui a Segona Divisió o a Primera RFEF) i la FAF necessita també compartir les despeses.
“Una de les coses que vam dir quan vam negociar amb ells va ser que necessitàvem saber també els costos que tindria el camp per saber si la part econòmica ens podia encaixar”, va destacar Álvarez, que va afegir que “i ja ens estem emportant alguna sorpresa, per exemple amb l’última factura de la llum i una sèrie de coses que també ens serviran per poder valorar si realment el que estem cobrant per la cessió d’aquest camp és correcte o no”. A més, el president federatiu va destacar que “ells estan també molt vinculats respecte a resultats, van caure eliminats a la Copa, i tot això també són una sèrie de coses que suposo que ara per a ells és un tema secundari, ja que estan buscant també entrenador i és una sèrie de coses que tampoc hem concretat”.
També pel que fa a l’estadi, però sobre l’espònsor que li doni nom, Álvarez va afirmar que “estem en converses, el que passa és que és una cosa amb què no ens volem precipitar perquè com hem dit sempre, considerem que és una decisió força important”.
Conveses amb govern
El president Fèlix Álvarez va referir-se també a les converses amb Govern per crear una quota d’immigració d’esportistes professionals i evitar els problemes que hi ha hagut aquesta temporada, i va declarar que “no hem començat les converses però hi ha compromís” i va cloure que “si podem amb la modificació de la Llei de l’esport i amb el règim especial, milloraríem les opcions”.