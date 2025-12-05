POLIESPORTIU

Carabaña i Povedano, premiats a la Gala de l’Esport d’Encamp

Els premiats a la primera gala de l'esport d'Encamp.

Andorra la Vella

Nahuel Carabaña i Lia Povedano van proclamar-se millors esportistes del 2025 a la primera edició de la Gala de l’Esport d’Encamp celebrada ahir al Complex Esportiu i Sociocultural de la parròquia. En l’acte, que va comptar amb l’apadrinament del tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, es van premiar una desena de clubs i esportistes.

El Sideco FC Encamp s'endú dos guardons

L’àrbitre de l’ACB, Igor Esteve, i l’històric tècnic del Club Natació Encamp, Daniel Múgica, van rebre el premi a la trajectòria esportiva, mentre que el Sideco FC Encamp va fer doblet amb els premis a millor entrenador per a Alex Carvalho i el premi a l’entitat com a millor club o equip. Per últim, Maria Ubiergo i Frank Porté van endur-se el premi a millor promesa, la Travessa del Pas de la Casa el premi al mèrit esportiu, i Jordi Jou el guardó a l’esperit encampadà.

La cònsol Major, Laura Mas, va destacar que la gala “és un esdeveniment per reconèixer l’esforç i el compromís”.

