NATACIÓ
Rècord d’Andorra de Biel Cuen als 200 lliures
Biel Cuen va batre el rècord d’Andorra dels 200 metres lliures durant la segona jornada de competició del Campionat d’Europa de piscina curta que se celebra a Lublin (Polònia). El nedador, de fet, va convertir-se en el primer a la història del país a baixar de l’1’50” en aquesta distància, i va aturar el cronòmetre en 1’49”37, rebaixant en més de dos segons la seva anterior marca, que estava establerta en 1’51”39. Cuen va participar a la primera de les sèries eliminatòries, on va finalitzar en tercera posició a 2”34 del vencedor, l’ucrainès Denys Kesil.
També va competir ahir en aquesta mateixa prova Kevin Teixeira, que disputa habitualment distàncies més llargues, i que va poder rebaixar la seva marca personal en gairebé mig segon, deixant-la en 1’53”01, quan anteriorment era d’1’53”49. Teixeira va disputar també la primera de les sèries eliminatòries, en què va ser cinquè a 5”98 de Kesil.
Els nedadors de la federació tindran avui jornada de descans i tornaran a entrar demà a escena amb les sèries dels 800 metres lliures, on tots dos competiran a la primera de les sèries a terres poloneses.