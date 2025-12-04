ESQUÍ DE MUNTANYA
Oriol Olm enceta la temporada a la Copa del Món de Solitude
Oriol Olm encetarà aquest cap de setmana la temporada de la Copa del Món amb la primera prova del curs a Solitude, Estats Units. En una campanya marcada per l’estrena de l’esquí de muntanya en uns Jocs Olímpics a Milà-Cortina d’Ampezzo, l’esquiador de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) té encara algunes minses opcions de ser a la cita olímpica del febrer. De fet, la nord-americana serà la darrera prova puntuable per a la classificació als Jocs, una cursa a què Olm arriba amb molt poques opcions, i per això el seu objectiu serà centrar-se a aconseguir punts valuosos al circuit mundial.
L’esquiador va haver de passar pel quiròfan a l’estiu per solucionar un problema a l’espatlla dreta, però es troba ja al 100% i va assegurar sentir-se “preparat tant físicament com mentalment”, a més de poder fer “un bon paper” en aquesta estrena de la temporada.