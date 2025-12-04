FUTBOL
La FAF vol seguir desenvolupant el futbol al país
L'ens ja parla amb l'FC Andorra per ampliar el lloguer del Nou Estadi d'Encamp
La Federació Andorrana de Futbol ha presentat el Pla Estratègic pel període 2025-2028, que té com a objectiu "desenvolupar, promocionar i protegir el futbol" i seguir el camí iniciat en el període 2021-2024.
L'estratègia es divideix en aspectes de dintre del terreny de joc, i a fora. A nivell purament esportiu, l'objectiu és seguir desenvolupant les seleccions, tant l'absoluta com les inferiors, i també les competicions de clubs, on s'estudiaran canvis de format per "tenir formats més competitius i emocionants", segons ha explicat Eloy Casals, director tècnic de la federació. A més, també es vol seguir en el desenvolupament d'entrenadors i àrbitres, i també amb la cohesió social.
Fora del terreny de joc, tal i com ha explicat el secretari general, David Rodrigo, la FAF vol millorar en la governança perquè "hi hagi transparència i tots els procediments siguin més àgils" i també a nivell de sostenibilitat financera per intentar reduir el part pressupostari que depèn de la UEFA i la FIFA, que ara està entre el 85 i el 90%.
Durant el seu discurs, el president Félix Àlvarez ha fet una crida a que els clubs i els gestors segueixin professionalitzant-se, i Rodrigo ha admès que les circumstàncies que hi ha hagut enguany al voltant de la lliga "donen mala imatge".
Converses amb l'FC Andorra pel lloguer
Un dels objectius del pla estratègic de la FAF és també aprofitar les instal·lacions federatives per amortitzar-les al màxim, i en aquest sentit, el president Félix Àlvarez ha explicat que "estem en converses amb l'FC Andorra" per allargar el lloguer del Nou Estadi de la FAF d'Encamp, malgrat afegir que "estant sent prudents". El dirigent ha assegurat que "una de les coses que vam dir va ser que necessitàvem era saber els costos del camp per veure si ens encaixava la part econòmica" i ha clos que "ens hem endut alguna sorpresa com amb alguna factura de la llum, així que són coses que podrem valorar i veure si el que cobrem per la cessió és correcte o no". Per últim, Àlvarez ha confirmat que la federació segueix en converses per trobar un patrocinador que doni nom al camp, però que "és important i no volem precipitar-nos".