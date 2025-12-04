Gala de l'esport
Encamp premia els referents esportius de la parròquia
Els reconeixements als millors esportistes han estat per Nahuel Carabaña i Lia Povedano
La parròquia d’Encamp ha celebrat aquest dijous al vespre la primera edició de la Gala de l’Esport, una iniciativa que neix amb l’objectiu de posar en valor l’esforç i el compromís de clubs, esportistes i entrenadors que formen part de la vida esportiva local. L’acte ha tingut lloc a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, amb la participació de les autoritats comunals, entitats esportives i familiars dels guardonats.
El premi a la trajectòria esportiva ha estat per a Daniel Múgica, històric entrenador del Club Natació Encamp, i per a Igor Esteve, àrbitre de bàsquet amb experiència en competicions internacionals. També s’han reconegut com a millors esportistes de l’any l’atleta olímpic Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano, mentre que el SIDECO FC Encamp ha estat guardonat com a millor club en el seu 75è aniversari. Entre els altres premiats hi ha Alex Carvalho (millor entrenador), Maria Ubiergo i Frank Porté (promeses esportives), i la Travessa del Pas de la Casa com a prova destacada. El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, ha estat el padrí de la gala i ha ofert un missatge sobre els valors de l’esport.