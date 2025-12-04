FUTBOL
A la copa... tampoc
Els tricolors s’acomiaden del torneig del KO i no rebran un Primera després de caure a Lleó
L’FC Andorra va acomiadar-se del torneig del KO després de caure per 4-2 davant de la Cultural Lleonesa en un duel en què sempre va anar a remolc, i va quedar-se sense l’opció de rebre un equip de Primera Divisió a Encamp a finals de mes. La veritat és que el context no animava gaire, amb un Reino de León força buit i amb poc ambient, malgrat que el premi per al guanyador semblava força llaminer, i tots dos equips van aprofitar per rotar i fer jugar els menys habituals i reservar els teòrics titulars per al cap de setmana. En el cas dels tricolors, per exemple, va tornar a jugar Ratti després de no fer-ho des del 8 de setembre, o homes amb pocs minuts enguany com Antal. I malgrat no fer un mal partit en alguns moments, tampoc va fer la sensació que els futbolistes sortissin a mossegar com mai i demostrar que poden ser titulars o que mereixen jugar més. Però malgrat tots els condicionants i que si un ho pensa bé, el partit d’ahir feia més nosa que servei, al final la realitat és que l’equip segueix sense guanyar.
Tot i alguns bons detalls puntuals, l’equip va mostrar una versió més aviat plana, amb pilota i possessió, però sense acabar de mostrar ullal i generar ocasions de perill del tot clares més enllà d’un tir llunyà, i del gol de l’empat de Jastin poc abans del descans per contrarestar l’1-0 inicial. Els tricolors van haver d’anar a remolc durant pràcticament tot el partit, i amb tot just cinc minuts de la segona meitat van veure com els locals tornaven a situar-se al davant, en una diana que va neutralitzar Le Normand deu minuts després. Però aquest equip és ben tou, i va acabar regalant dos gols que el van deixar sense premi a la Copa. Primer en una prolongació a la sortida d’un córner, i després amb el 4-2 ja gairebé al temps afegit després de l’enèssima errada defensiva d’aquest curs amb una diana de Ribeiro que va servir per donar l’estocada definitiva pels tricolors, que afrontaven la Copa amb l’objectiu que fos un bàlsam, però la jornada va ser gairebé un dia més a l’oficina en la mala dinàmica que arrossega l’equip des de fa mesos.
Ara toca centrar-se en el que de veritat dona de menjar, la lliga de Segona Divisió, i buscar una victòria que es resisteix des d’aquell cada dia més llunyà 27 de setembre. L’oportunitat per fer-ho arribarà ben ràpid, i és que l’Almeria, tercer a la taula, visitarà dissabte el Nou Estadi de la FAF d’Encamp.
Destacats
Golejador
No va ser tan elèctric ni atrevit com és habitual, però almenys va marcar el gol de l’1-1.
DOMÈNECH
Titular
Li va tocar jugar amb els teòrics suplents, però va demostrar que pot sortir tranquil·lament d’inici.
UZKUDUN
Lluitador
Un davanter té una feina per damunt de totes, marcar, i ahir no la va complir, però va donar-ho tot per fer-ho.