BÀSQUET
El MoraBanc agafa confiança a les finestres
Plaza té des d’avui els internacionals per preparar el duel del Palau
L’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, tindrà ja des d’avui tots els jugadors disponibles per preparar el retorn de l’ACB per als tricolors d’aquest diumenge al Palau Blaugrana. Els sis internacionals de l’equip s’acabaran de reincorporar avui després de la nodrida participació en la primera finestra FIBA de classificació per al Mundial del 2027, que els jugadors del MoraBanc van tancar amb bones sensacions i amb actuacions individuals destacades. De fet, les seleccions amb presència de tricolors van sumar nou victòries i tres derrotes, amb participació especialment destacada dels jugadors africans.
Evans i Udeze han estat els més destacats amb les seves seleccions
De fet, Shannon Evans, amb Guinea, i Morris Udeze, amb Nigèria, van ser dels jugadors més destacats a la lligueta que va realitzar-se a Tunísia. En el cas d’Evans, que va guanyar els tres partits, va anotar 22,6 punts de mitjana amb 17,3 crèdits de mitjana de valoració. També va ser força destacada l’actuació d’Udeze, amb dos triomfs i una derrota, especialment a la victòria contra Ruanda, on va fer 30 punts i 10 rebots per a 34 crèdits de valoració. En aquest mateix duel, Stan Okoye, també amb els nigerians, va fer 16 punts i 9 rebots.
L’últim dels jugadors del MoraBanc en completar la finestra va ser Aaron Best, que va sumar dos triomfs amb Canadà contra les Bahames, amb una actuació especialment destacada al primer dels duels amb 12 punts, 6 rebots, 4 assistències i 23 de valoració. Per últim, Pustovyi va aconseguir dues victòries amb Ucraïna amb 7 punts i 3 rebots de mitjana, i Yves Pons va perdre els dos partits amb França amb 6,5 punts i 3 rebots.