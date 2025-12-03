Futbol
L’FC Andorra, eliminat de la Copa del Rei (4-2)
Els tricolors han perdut a domicili contra la Cultural i allarguen el mal moment
L’FC Andorra s’ha acomiadat de la Copa del Rei després de perdre per 4-2 a la seva visita davant de la Cultural Lleonesa. En un duel boig on els locals han tingut la iniciativa al marcador en gairebé tot moment, els tricolors han acabat sumant una nova derrota i es queden sense l’opció de rebre a un equip de Primera Divisió.
Els tricolors han arrencat amb el domini de la pilota, però sense acabar de generar ocasions més enllà d’un xut llunyà d’Olabarrieta que Bañuz ha atrapat sense problemes. I quan semblava que era l’FC Andorra qui començava a carburar, Pibe ha avançat als locals després d’una bona acció individual per la dreta que ha acabat amb un tir a l’escaire on Ratti no ha pogut fer res. Malgrat això, els del Principat han seguit en busca del gol i l’han acabat trobant al 42 després d’una jugada de Jastin per l’esquerra on ha acabat superant a Bañuz. Encara abans del descans, Olabarrieta ha buscat el segon, però el seu tir, massa fluix, ha sortit fregant el pal.
A la represa, l’eliminatòria s’ha tornat a complicar ben ràpid pels tricolors, i és que tot just s’havíen disputat sis minuts de joc quan Paco Cortés ha culminat una sortida ràpida dels locals per batre a Ratti amb un tir col·locat des de la frontal i tornar a situar als lleonesos per davant. Uzkudun ha probat de reaccionar, però el que semblava una bona opció ha acabat sent un misto, però sí que ha acabat arribant l’empat al 65 gràcies a Le Normand. Però l’alegria ha durat ben poc, i és que només tres minuts després, Fornos ha tornat a posar als locals per davant en una acció en què la defensa tricolor s’ha mostrat massa tova, i ha vist com Fornos rematava gairebé sol al segon pal una segona jugada d’un córner. Els tricolors, plans, gairebé no han tingut ocasions per forçar l’empat, però quan el partit ja agonitzava, Uzukudun ho ha provat amb una espectacular baselina que ha tret Bañuz amb una gran intervenció, però el que ha acabat arribant ha estat el 4-2 obra de Ribeiro després d’una errada defensiva.
La Copa ja és història per a l’FC Andorra enguany, i els tricolors se centraran ara en revertir la mala dinàmica a la lliga, on dissabte rebran a l’Almeria a partir de les 14.00 hores.
FITXA TÈCNICA
CULTURAL LLEONESA, 4: Bañuz; Víctor García, Fornos, Ribeiro, Larios; Maestre, Ojeda, La Riva; Pibe, Collado, Cortés.
FC ANDORRA, 2: Ratti; Petxa, Antal, Alende, Imanol; Efe Akman, Marc Domènech, Le Normand; Olabarrieta, Uzkudun, Jastin.
CANVIS: Yayo per Ojeda (46’); Bicho per Pibe (63’); Ribeiro per Marcos (63’); Paraschiv per Collado (81’) i Luengo per Cortés (91’) –Cultural Ll.–; Álex Calvo per Imanol (46’); Cerdà per Jastin (46’); Vilà per Olabarrieta (70’); Álvaro Martín per Domènech (70’) i Lautaro per Alende (87’) –FC Andorra–.
GOLS: 1-0, Pibe (29’); 1-1, Jastin (42’); 2-1, Cortés (51’); 2-2, Le Normand (65’); 3-2, Fornos (68’); 4-2, Ribeiro (89’).
ÀRBITRE: Alejandro Morilla Turrión (Navarra).
TARGETES: Grogues a Pibe –Cultural Ll.–; Efe Akman –FC Andorra–.
ESTADI: Reino de León (Lleó), amb 3.864 espectadors.