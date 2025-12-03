FUTBOL
L’Andorra afronta la Copa com a bàlsam i amb un Primera a l’horitzó
Els tricolors visiten la Cultural Lleonesa amb l’objectiu de deixar enrere la mala dinàmica
L’FC Andorra visita aquesta nit la Cultural Lleonesa (20.00 hores) a la segona ronda de la Copa del Rei amb un objectiu clar, guanyar per passar l’eliminatòria i deixar enrere la mala ratxa, i assegurar-se, amb gairebé tota la possibilitat, rebre un equip de Primera Divisió a Encamp a finals de mes. Precisament al torneig del KO els tricolors van sumar l’última victòria el 30 d’octubre davant del Valle de Egüés de la Tercera RFEF, i en cas de vèncer, assegurarien el pas als setzens de final de la competició en què, amb gairebé tota probabilitat, en funció dels resultats d’aquesta eliminatòria, es veurien les cares amb un equip de Primera, amb la possibilitat fins i tot, remota, això sí, que Barça, Madrid o Atlètic de Madrid visitessin el país.
Però més enllà del futur en aquesta competició i els possibles rivals en cas de seguir endavant, els tricolors volen recuperar sensacions respecte a la lliga en aquest tram de l’FC Andorra post-Ibai, on divendres passat van deixar una bona imatge a Gijón, però on es van veure condemnats pel penal d’Alende al tram final. L’equip va entrenar ahir a Barcelona i viatjarà avui mateix cap a Lleó sense novetats a la convocatòria més enllà de la baixa per lesió de Martín Merquelanz, que segueix afectat per la molèstia al bíceps femoral que el té fora de combat des de fa 15 dies.
Carles Manso tornarà a estar a la banqueta dirigint l’equip acompanyat per Aitor Yeto i Daniel Ortiz, amb el suport del màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué.