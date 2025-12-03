AUTOMOBILISME
L’ACA Club es mostra satisfet pel retorn del campionat de muntanya
El retorn després de gairebé dues dècades del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) s’ha saldat amb bona nota. Així va assegurar-ho el responsable tècnic de la comissió esportiva de l’ACA Club, Joel Capdevila, durant el balanç del certamen, que al llarg de quatre proves va recuperar l’essència de l’automobilisme. “Fem un balanç molt positiu”, va assegurar, a més d’afegir que “hi ha hagut un alt nivell competitiu i hem tingut una resposta excel·lent per part dels pilots”. En total, les proves del CAAM van comptar amb una participació d’uns 220 pilots, i amb una mitjana de 40 per cada cursa deixant de banda la Pujada a Arinsal, que sempre té més competidors perquè puntua també per al Campionat de França.
Uns 220 pilots hi han participat durant les quatre proves
Més enllà de la satisfacció, l’organització del campionat ja pensa en el futur, en què la intenció és “créixer en qualitat abans que en quantitat”, malgrat no descartar tampoc aquesta segona, limitant la participació a 60 cotxes per cursa. La voluntat és fer “ajustos que permetin professionalitzar el campionat” a nivell de reglaments, categories, simplificació administrativa, o optimització d’horaris.