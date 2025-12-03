ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina tanca la cita de Zinal amb una 43a posició
Íria Medina va tancar la participació en la Copa d’Europa de Zinal amb una 43a posició en el segon gegant programat. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 66, va completar la cursa amb un temps de 2’36”47, després de fer el 49è millor registre a la primera mànega i el 43è a la segona. La victòria va ser per a la italiana Ambra Pomare (2’28”39), seguida de la seva compatriota Alice Pazzaglia i de l’alemanya Jana Fritz.
L’entrenador, Ibon Mintegui, va valorar la jornada com una continuació del que s’havia vist el dia anterior. Segons ell, a la primera mànega Medina va esquiar “tècnicament bé”, però encara li va faltar “trobar el límit d’empènyer i ser una mica més agressiva”. A la segona baixada, en canvi, l’andorrana va mostrar “més garra” i una bona entrada al mur, però un intent d’augmentar la intensitat la va portar a “una errada al mur que va arrossegar fins al pla”. Amb Zinal ja completat, Medina afrontarà ara la Copa d’Europa de Mayrhofen, a Àustria. Competirà el dissabte en gegant i el diumenge ho farà en eslàlom, per seguir ajustant ritme en aquest inici de curs.