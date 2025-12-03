NATACIÓ
Cuen i Teixeira obren l’Europeu amb un 52è i un 55è lloc
Biel Cuen va ser 52è i Kevin Teixeira va finalitzar en 55a posició als 400 metres lliures a la primera jornada del Campionat d’Europa de natació en piscina curta que se celebra a la ciutat polonesa de Lublin. El primer a entrar en acció va ser Teixeira, que va participar en la segona de les sèries eliminatòries, on va finalitzar en quarta posició amb un temps de 3’54”39, a cinc segons i mig de l’austríac Luca Karl. Tot seguit va nedar Cuen, a la tercera sèrie, on va ser vuitè amb un registre de 3’52”58, a 5”26 del vencedor de l’eliminatòria, Samuel Kostal.
Tots dos nedadors tornaran a competir avui mateix a les eliminatòries dels 200 metres estils.