TENNIS
Vicky Jiménez s’enfronta a la turca Sönmez a Angers
Vicky Jiménez Kasintseva afronta avui la primera ronda de l’Open Angers Loire Trélazé (W125) davant la turca Zeynep Sönmez, número 115 del rànquing. L’andorrana, actual 110 del món, torna a la competició en pista dura després de la derrota i eliminació a Jiujiang (Xina) contra Yulia Putintseva, a finals d’octubre i també en pista dura. El duel arriba per a Vicky en un moment clau per recuperar ritme i sensacions abans del punt final de l’any.