AUTOMOBILISME
Valoració positiva de l'ACA del retorn del Campionat de Muntanya
El certamen ha comptat amb uns 220 participants al llarg de les quatre proves
L'ACA Club ha fet una valoració positiva del retorn del Campionat d'Andorra d'Automobilisme de Muntanya (CAAM) després de més de 20 anys, segons ha assegurat Joel Capdevila, responsable tècnic de la comissió esportiva de l'entitat. El certamen ha comptat amb quatre curses, i una participació total de 220 pilots amb una mitjana de 40 per prova (en el cas de la Pujada a Arinsal va ser més alt perquè puntua també pel Campionat de França), fet que porta a fer "un balanç molt positiu", segons Capdevila. El responsable ha destacat que "hi ha hagut un alt nivell competitiu i hem tingut una resposta excel·lent per part dels pilots", a més d'agregar que "estem molt contents d'haver tingut una participació d'alt nivell".
De cara al futur, la intenció és "créixer en qualitat abans que en quantitat" i Capdevila ha explicat que "volem fer ajustos que permetin professionalitzar el campionat". Malgrat això, el responsable ha explicat que hi ha també marge per créixer pel que fa als números i que l'any que ve es limitarà la participació a 60 pilots per prova, però que no està previst que hi hagi més curses al campionat.