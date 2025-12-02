POLIESPORTIU
Quim Masferrer conduirà la Nit de l’Esport
El presentador amenitzarà la gala on es premiaran els millors del 2025
La Nit de l’Esport tornarà el 19 de desembre amb el format de gala instaurat l’any passat. La Secretaria d’Estat de Joventut i Esports reconeixerà els millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025 en una cerimònia que se celebrarà a les 19.00 h al Pavelló Toni Martí. L’acte estarà conduït pel presentador català Quim Masferrer, conegut per El Foraster, en una edició que vol reforçar la visibilitat de l’esport andorrà i cloure l’any amb un homenatge obert tant als esportistes com al públic del país.
La gala, que compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom i la col·laboració d’RTVA i del MoraBanc Andorra, distingirà atletes i professionals que han destacat a les seves disciplines, així com persones que han dedicat la seva trajectòria a l’esport andorrà i l’entrada serà gratuïta. El precedent de l’any passat va fixar un nivell alt, amb una nòmina de premiats que va repartir 58.500 euros. Els principals guardons van recaure en Joan Verdú i Mònica Dòria, mentre que Nahuel Carabaña, Roger Puig, Ariadna Fenes, Arnau Soldevila i Gina del Rio també van ser reconeguts.