JM Smörg repeteix el subcampionat a Estoril
Smörg va tancar la temporada repetint subcampionat de l’Iberian Supercars, compartint volant amb Francisco Javier Macías. Les dues segones posicions aconseguides a Estoril van certificar l’èxit per al pilot resident, que ha tornat a treure el màxim del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport. La cita va començar amb una sessió lliure, on ja es va constatar la diferència de prestacions respecte a l’Aston Martin Vantage AMR GT4 de Vaquinhas i Bastos. A la classificació, Macías i Smörg van assegurar dues segones places, preludi d’una segona jornada impecable: dues curses de 50 minuts sense errors i resoltes amb una nova doble segona posició. El balanç és de 139 punts, amb dues victòries i nou podis en 10 proves entre l’Iberian Supercars i el Supercars España.
