Assemblea General de la FAC
Els ciclistes professionals residents hauran de dipositar 8.000 euros per tenir la llicència
Es tracta d'una exigència de la Unió Ciclista Internacional i es fa com a mesura per prevenir possibles costos derivats de casos de dopatge
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha aprovat que tots els ciclistes professionals residents al país hauran de dipositar una fiança de 7.500 francs suïssos -uns 8.000 euros- per obtenir la llicència. La mesura, acordada en la recent Assemblea General de la FAC-, respon a l’exigència de la UCI (Unió Ciclista Internacional) que obliga a tramitar la llicència al país de residència i pretén protegir la federació davant possibles costos derivats de casos de dopatge.
L'ens andorrà alerta que dos o tres expedients en un any podrien comprometre la seva viabilitat. Ara bé, la FAC ha remarcat que amb la voluntat d’evitar un impacte econòmic afegit en els professionals mentre s’adapta aquest nou requisit, aquest any no s’aplicarà cap increment en el preu de la llicència dels professionals.