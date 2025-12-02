OLIMPISME
El COA, a l’assemblea dels Jocs del Mediterrani
Una delegació del Comitè Olímpic Andorrà (COA) encapçalada pel president Xavier Espot Miró va participar en l’Assemblea Extraordinària de l’ICMG (Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani, per les sigles en anglès) celebrada a les localitats portugueses de Portimao i Alvor, per preparar i parlar sobre les futures cites de l’organisme. De fet, el país lusità acollirà el 2027 els Mediterranean Beach Games a Portimao i Lagoa, però abans, entre l’agost i el setembre de l’any vinent el protagonisme serà per a la ciutat italiana de Taranto, seu dels Jocs del Mediterrani. A l’assemblea els organitzadors van exposar els avenços a nivell d’infraestructures, així com en aspectes de logística o planificació esportiva.
Durant les jornades de treball a Portugal, Espot Miró també va participar en les sessions previstes al programa, i també va tenir trobades institucionals amb altres representants del moviment olímpic. Segons van informar des del COA, la presència de l’ens a l’assemblea de la ICMG, “reforça el compromís d’Andorra amb el moviment olímpic mediterrani i consolida les relacions”.