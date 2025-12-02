Campionat del món
Bona actuació del grup de gimnàstica d'Escaldes al mundial de Bulgària
El conjunt sènior escaldenc va obtenir la millor puntuació internacional de la seva història
L’equip sènior del GAEE Andorra ha tornat al país amb un resultat extraordinari després de competir el 29 de novembre al Campionat del Món, celebrat a Bulgària, on ha assolit la millor puntuació internacional de la seva trajectòria. La seva actuació —precisa, expressiva i tècnicament sòlida— consolida el gran progrés que l’equip ha experimentat aquesta temporada, segons informa el GAEE en un comunicat.
Malgrat l’altíssim nivell del campionat, reservat només als millors equips de cada país, el conjunt andorrà va aconseguir superar una de les formacions franceses participants.
Les gimnastes i l’equip tècnic han viscut quatre dies intensos plens d’aprenentatge, convivència i emoció, que han reforçat la cohesió i l’esperit de superació del grup.
“El camí és llarg, però aquest resultat ens confirma que avancem en la direcció correcta i que aquest esport continua regalant-nos experiències inoblidables”, han destacat des del GAEE Andorra.