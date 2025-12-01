BÀSQUET
El MoraBanc femení signa un nou triomf
El MoraBanc Andorra Gala Perfumeries va signar una nova victòria al campionat de Primera Territorial i va superar el Joan Alay al CB Bell-lloc per 54 a 32. Lies Bosma, amb 11 punts, va ser la jugadora més destacada de l'equip tricolor, que segueix segon classificat.