FUTBOL
L’FC Andorra, en descens, però empatat amb la salvació
Els resultats de la jornada 16 a la Segona Divisió han comprimit encara més la part calenta de la classificació. El punt sumat a El Molinón contra l’Sporting condemnava l’FC Andorra a seguir en zona de descens, però la tercera victòria consecutiva del Saragossa davant un altre rival directe, el Leganés, ha convertit el pou de la classificació en una lluita aferrissada. Tot i estar en zona de descens, l’equip tricolor té 18 punts, els mateixos que el Leganés que queda fora i a tres punts de la part tèbia de la classificació. Així, la bogeria de LaLiga Hypermotion queda palesa veient que entre el Valladolid que és novè amb 21 punts i la zona de descens, l’FC Andorra amb 18, es troben immersos nou equips.