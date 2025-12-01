FUTBOL
L’Enfaf perd al camp del Cirera, un rival directe a la zona alta
L’Enfaf Construccions Modernes va cedir per 2–1 al camp de l’UD Cirera, en un duel directe de la part alta disputat al Municipal Antonio Jiménez. Les tricolors, que arribaven amb quatre victòries en cinc partits, van veure com les locals s’avançaven al 22’ amb un gol de Paula Castro. La resposta va ser immediata: Emma Duró va empatar només un minut després, però el partit es va trencar en els instants finals. Quan el punt semblava assegurat, Leyre Möller va marcar el 2–1 al 89’, deixant l’Enfaf sense recompensa. El resultat intercanvia les posicions a la classificació, amb les noies de Jordi Roca, que rebran la UE Figueres a l’Estadi Nacional el dia 14, col·locant-se ara quartes.