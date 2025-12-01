Esquí alpí
Íria Medina, 36a a la primera Copa d’Europa de gegant a Zinal
L’andorrana ha completat la prova amb un temps de 2.33.77
Íria Medina ha debutat a la Copa d’Europa d’esquí alpí amb una 36a posició al gegant disputat aquest dilluns a Zinal (Suïssa). Amb un temps total de 2.33.77, l’andorrana ha superat la primera mànega (45a) i ha completat la segona amb el 35è millor registre.
El seu entrenador, Ibon Mintegui, ha destacat la bona actuació tot i una errada al pla: "S’ha recuperat bé i ha acabat amb bones sensacions". Medina competirà de nou demà a Zinal i el cap de setmana a Mayrhofen.
Lucas Pagès no completa el debut a Àustria
La Copa del Món de telemark va arrencar el cap de setmana passat a Hintertux (Àustria) amb dues proves sprint, tot i que només se’n va disputar una per les condicions meteorològiques. L’andorrà Lucas Pagès hi va fer el seu debut, però no va poder completar la cursa després de sortir-se del traçat en un dels salts.
"Vaig saltar i no vaig agafar la bona línia. Són coses que passen", va explicar Pagès, que tornava a competir després de dues commocions. La victòria va ser per al suís Nicolas Michel (1.56.74), seguit de Page i Loeken.
La pròxima cita serà els dies 19 i 20 de desembre a Pinzolo (Itàlia).