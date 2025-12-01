Director general del MoraBanc andorra
Francesc Solana: “Si els jugadors clau rendeixen, hem demostrat ser bon equip”
El MoraBanc ha arribat a l’aturada per les finestres FIBA amb un balanç de tres victòries i cinc derrotes a la Lliga ACB. Després d’un inici complicat, l’equip ha anat mostrant signes de creixement i solidesa, especialment en les darreres jornades. Amb mig vestidor fora amb les seleccions i un calendari exigent a l’horitzó, el director general, Francesc Solana, fa una primera lectura del que s’ha vist fins ara.
L’aturada ha anat bé per agafar aire i perspectiva.
Amb el pas de les jornades l’equip ha anat millorant. Hem crescut en tots els aspectes del joc i les dues primeres jornades no vam competir ni a Múrcia ni contra Tenerife. El treball de la pretemporada ha començat a donar resultats i cada vegada som més sòlids i tenim més identitat. Ara hem de continuar buscant aquesta millora dia a dia.
Contra la Penya es va competir en molts trams, però no va ser suficient.
La segona part contra el Joventut mostra aquesta capacitat de competir que volem. La Penya és un gran equip, en un gran moment de forma i amb jugadors excel·lents, situat entre els primers classificats, i crec que l’equip va donar una molt bona imatge.
“Si podem millorar la plantilla, ho farem, però no canviarem per canviar”
Per què es va començar tan malament la temporada?
Si sabéssim l’explicació exacta i el remei, el posaríem sempre. A Múrcia juguem contra un dels millors equips de la lliga i no estàvem preparats per competir al nivell que exigeixen avui dia.
Aquelles derrotes van fer massa mal i van pesar molt.
Sí, massa. El que és clar és que l’equip ha anat millorant i esperem que ara, quan tornin els sis internacionals, tothom entri de nou en el mode MoraBanc.
En els pitjors moments, què us transmetia Plaza?
Que ens faltava rendiment dels jugadors importants, aquells sobre els quals havíem basat l’equip. Evans i Pustovyi han de rendir sempre perquè siguem competitius i hi ha jugadors nous que hi ha dies que estan millor i d’altres pitjor, però han d’aportar. Si Evans, Kuric i Pustovyi estan al nivell, som un molt bon equip; si falla algun, necessitem que la resta respongui.
Un dels noms que genera dubtes és Best.
Va fer un partit molt bo contra el Girona. Va demostrar el que pot oferir, però després no ha estat al nivell mínim que esperàvem. Ell és molt autoexigent i treballa cada dia per arribar-hi. Que no faci números no vol dir que no ajudi.
Era un jugador fitxat per donar solidesa defensiva
I això sí que ens ho està donant. Potser no brilla en atac, però la seva feina permet que altres estiguin bé
Queda descartat fer canvis a la plantilla?
Som conscients de les coses que ens falten i aquests vuit partits ens han ensenyat aspectes bons i aspectes on anem coixos. Si tenim oportunitat de millorar l’equip, ho farem, com sempre. El que no farem és canviar peces per canviar. Els nous a la lliga —Justin McKoy, Aaron Best i Morris Udeze— necessiten adaptació, però alhora els exigim perquè el rendiment d’ells fa que l’equip sigui competitiu.
El calendari imminent és exigent: Barça, Saragossa i València fora, i el Granada a casa.
No podem mirar a tres o quatre partits vista. Hem d’anar setmana a setmana i no ho dic perqupè sigui un tòpic. Ara toca preparar el partit del Palau Blaugrana, contra el Barça, i hem d’intentar fer el màxim per guanyar-lo. Aquesta ha de ser la mentalitat sempre i ja pensarem en el següent quan arribi.