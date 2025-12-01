FUTBOL
Un efectiu Ranger’s suma un nou triomf i consolida el lideratge
La UE Santa Coloma empata sense gols contra el Carroi i s’allunya a tres punts del líder
La jornada 10 de la Lliga Multisegur va confirmar un patró que ja és més que tendència, el Ranger’s continua intractable. Líders, invictes i amb una maduresa competitiva que no s’ha vist afectada ni pels recents problemes d’impagaments —ja resolts—, i van sumar un nou triomf, aquest cop per 3 a 1 davant l’Esperança. Chris Engelhart va obrir ben aviat el partit (6’) i, a la represa, Guajardo (52’) i Ginard (81’) van segellar una victòria que manté l’equip al capdavant amb una solidesa incontestable. El gol final de Pereira (86’) no va alterar un guió que reforça el lideratge del Ranger’s. L’equip de Luis Blanco va aprofitar així l’empat sense gols entre la UE Santa Coloma i el CE Carroi, un duel tens i poc productiu que deixa els colomencs a tres punts del capdavant i el Carroi una mica més allunyat del perill gràcies al punt sumat. La jornada també va deixar una golejada contundent, la de l’FC Santa Coloma davant la Penya Encarnada amb un 0–6 aclaparador. Hugo Ferreira (5’) va obrir el festival, seguit del doblet de Guillaume Lopez (48’ i 59’), un gol de Mario Mourelo (79’) i dues dianes més de Rubio (91’) i Khttar el Yousfi (93’). Els colomencs es reenganxen de ple a la lluita per les places europees. La jornada es va tancar amb el triomf per la mínima de l’Atlètic Escaldes davant l’FC Ordino (1-0), resolt amb un penal transformat pel davanter Rodrigo Piloto al primer temps.