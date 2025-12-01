ESQUÍ DE FONS
Una caiguda sentencia Irineu a Ruka
Als 20 km ‘mass start’, el fondista només pot ser 63è, mentre que Gina del Rio acaba en el 52è lloc
La Copa del Món de Ruka va cloure amb una jornada dura per als fondistes andorrans en els 20 km mass start en skating, marcada per una caiguda d’Irineu Esteve que va hipotecar completament la seva cursa, i per l’actuació consistent de Gina del Rio, que va acabar 52a en categoria femenina. Esteve havia començat amb solvència, integrat al grup capdavanter. Al quilòmetre 5 ocupava la 34a posició, només a 16,4 segons del líder, però una caiguda a alta velocitat en una baixada gelada el va deixar fora de qualsevol opció. L’andorrà va retrocedir més de 30 llocs i va invertir molta energia per intentar reactivar la cursa, un esforç que no va poder transformar en remuntada. Va acabar 63è amb 46’56”4, a 2’13”9 del guanyador, el noruec Harald Amundsen. El responsable de l’equip nacional, Xabier del Val, admetia la duresa del dia: “Un dia complicat perquè la caiguda ens ha condicionat molt. Tenia uns esquís més inestables i això ens ha acabat de perjudicar en un dia com avui.” També remarcava l’impacte físic de l’incident: “A més de totes les posicions que ha perdut, s’ha deixat allà moltes energies per intentar recuperar. Neu dura, gelada… condicions molt dures i un primer cap de setmana difícil.” En categoria femenina, Gina del Rio va completar una cursa de menys a més fins a situar-se 52a amb un temps de 55’57”7, a 5’32”8 de la guanyadora, la sueca Jonna Sundling. L’andorrana va començar ben posicionada, dins un grup que rodava entre les 30 primeres, però el ritme elevat i la duresa del traçat la van anar desplaçant enrere fins al km 5.1, on ja era 52a. Tot i perdre algun lloc addicional al tram central, Del Rio va reaccionar a la part final i va recuperar temps per consolidar la classificació. Del Val reconeixia que “dissabte hi va haver coses positives; avui estem una mica més lluny amb temps i amb corredores que sobre el paper tenen el mateix nivell.” I afegia que l’equip treballa per ajustar el que calgui: “Hem de buscar les solucions”, deia.
