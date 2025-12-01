Torneig
Andorra es classifica per al Mundial de tripletes 2026 de petanca a Malàisia
La selecció tanca el torneig a Luxemburg aconseguint quatre victòries en cinc partits
La selecció andorrana de petanca ha aconseguit aquest cap de setmana una fita destacada: la classificació per al Campionat del Món de tripletes 2026, que se celebrarà a Malàisia. La fase classificatòria europea, disputada a Belvaux (Luxemburg) del 29 de novembre a l’1 de desembre, ha reunit 19 seleccions nacionals al Boulodrome national per disputar les últimes nou places disponibles per al continent europeu.
Andorra ha finalitzat en primera posició, empatada amb tres altres nacions, després de cinc rondes jugades sota el sistema suís, gràcies a un balanç de quatre victòries en cinc enfrontaments. Amb aquest resultat, el país assegura la seva presència al màxim esdeveniment mundial de la disciplina.
La Federació ha valorat molt positivament aquesta experiència, que reforça la preparació de l’equip de cara als Jocs dels Petits Estats d’Europa, previstos a Mònaco el maig del 2027.