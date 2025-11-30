ESQUI ALPÍ
Verdú salva un dia gris i reforça confiança de cara a Beaver Creek
Joan Verdú va tancar el gegant de Copper Mountain, on va ser 16è, amb un balanç que combinava frustració i optimisme. L’andorrà reconeix que havia estat “un dia complicat, sobretot a la primera mànega”, on no es va sentir còmode en cap moment: “No em vaig adaptar gens, sincerament”, admet. Aquell inici feixuc el va condemnar a un temps -el 26è- que no reflectia les seves sensacions de les setmanes prèvies. La reacció, però, va arribar a la segona mànega. Verdú va retocar detalls tècnics i el canvi va ser immediat: “He canviat un parell de coses que m’han funcionat molt millor, m’he sentit més competitiu, he fet una molt bona segona, i sisè de la mànega tot i un gran error a la zona plana”. Sense aquell moment de desequilibri, assegura, “és bastant probable que hauria guanyat la mànega”. El contrast entre els dos descensos li deixa un missatge clar: “Això em dona confiança i em reconec més a mi mateix en aquesta segona que no pas en la primera”. Tot i això, Verdú extreu un aprenentatge valuós: “Si el nostre pitjor dia fem setzens a la Copa del Món, sabem que tenim molt marge de millora.” El seu entrenador, Juan Lago, coincideix en l’anàlisi i posa el focus en l’adaptació al nou material i assegura que Verdú “està treballant i esquiant molt bé; estem arribant al nivell òptim.”
Malgrat ser 16è va treure la part positiva de la prova