FUTBOL
Segueix l'impàs a la banqueta
L’FC Andorra no té cap pressa per trobar substitut a Ibai i manté obertes totes les opcions si no convenç cap candidat
La cúpula de l’FC Andorra no té cap pressa per trobar substitut a Ibai Gómez. Des del club s’insisteix que l’elecció del nou entrenador ha de ser “molt encertada” i que, com ja ha explicat al Diari en els últims dies, la prioritat és seleccionar bé i no pas córrer. L’opció de tancar un tècnic de manera immediata no està sobre la taula i, de fet, no es descarta cap hipòtesi: ni la continuïtat de l’staff interí fins a final de temporada si les opcions disponibles –que tampoc són moltes– no acaben de convéncer.
En aquest escenari de transició, Carles Manso va debutar com a cap visible de l’equip, acompanyat pel preparador físic Aitor Yeto i l’entrenador de porters Dani Ortiz. Manso ho tenia clar després de l’empat a El Molinón: “No sabem si seré jo la persona que farà de cap visible o si serà una altra. Som un grup de treball i ens adaptarem al que ens digui el club. Acceptarem el que vingui i treballarem per deixar l’Andorra on creiem que mereix.” El missatge encaixa amb la línia del club, que no contempla precipitar-se. L’objectiu és trobar el perfil ideal i, si cal, esperar setmanes. L’Andorra considera que la temporada és prou llarga i que el marge de reacció existeix, sempre que l’equip mantingui la imatge mostrada durant, almenys, la primera part a Gijón. Perquè el punt sumat a El Molinón, tot i la decepció pel penal dubttós assenyalat al límit, va tenir gust de ressaca agredolça però també d’un retrobament amb la pròpia identitat. La primera part va oferir un Andorra valent, atrevit, recognoscible, amb aquella personalitat amb la pilota que havien quedat soterrades durant les setmanes més grises del tram final d’Ibai Gómez. “Hem tornat a veure un Andorra que és el que volem reconèixer. A la primera part l’equip ha donat la cara en un escenari magnífic”, valorava Manso. Lautaro, que va signar el seu tercer gol del curs, també va destacar el pas endavant: “S’ha demostrat que volem la pilota, que volem donar la volta a la situació. Hem estat nosaltres mateixos.” El davanter reconeixia que el gol de l’Sporting “taca el resultat”, però insistia que el vestidor surt “molt reforçat” del partit.
L'equip, en descens
El punt és insuficient per canviar la dinàmica classificatòria -la victòria del Granada a Lleó va tornar a abocar l’Andorra als llocs de descens-, però suficient per alimentar l’esperança futbolística. L’equip tricolor es va mirar al mirall i es va reconèixer. I en un moment de transició a la banqueta, això potser és el més important. Ara queda saber si aquest retrobament serà la llavor d’un nou projecte o, com no es descarta, la base sobre la qual Manso i el seu equip podrien seguir dirigint el rumb fins al juny.