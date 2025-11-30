FUTBOL SALA
L’Enfaf remunta i supera l’Eixample amb justícia
L’Enfaf va imposar-se a l’Aelis-Sage Partner Eixample (3–1) en un partit que, tot i un marcador ajustat, va tenir domini andorrà de principi a fi. L’equip barceloní va plantejar un bloc mig sòlid, esperant les errades tricolors, però l’equip de Jorge Dias —que va sumar la segona victòria consecutiva— va mostrar un nivell defensiu molt més consistent i una producció ofensiva constant. Malgrat avançar-se els visitants al 27’, l’Enfaf va reaccionar amb maduresa: Domínguez va empatar immediatament i Oriol Rodríguez i Theo Gutiérrez van capgirar el duel amb dues accions cap al final. El conjunt de Dias va saber sostenir el ritme, generar arribades i competir sense abaixar el cap, signe d’un bloc que va recuperant la confiança abans d’afrontar un duel important, la propera jornada a la pista del Futsal Vilomara.