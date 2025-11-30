HOQUEI PATINS
L’Andorra HC suma a Manlleu la segona derrota
L’Andorra Hoquei Club va perdre a la pista del Martinelia Manlleu per 5 a 0, en un partit en què els tricolors, que tenien algunes baixes, no va poder oferir la seva millor versió i els van penalitzar massa les errades. Malgrat la dura derrota, la segona de la temporada, l’equip de David Arellano es manté a la zona alta del grup A de Primera Catalana amb 19 punts. L’Andorra HC no tornarà a jugar fins al 12 de desembre, quan rebrà al Comunal l’Arenys de Munt.