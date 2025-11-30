RUGBI
Un incontestable VPC engoleix el Palma Rugby
És la sisena victòria de l’equip de Dani Raya, que segueix segon
El VPC Andorra va segellar a Palma una victòria tant rotunda com incontestable: 0–59 en un partit que va quedar trencat des del primer minut. El Municipal Germans Escalas va presenciar un monòleg andorrà, amb un equip superior en ritme, físic i lectura del joc, i amb una capacitat de finalització que va desbordar una defensa local sense resposta.
El primer assaig va arribar al minut 1, obra de Leon Laguerre, i a partir d’aquí l’equip es va desplegar sense oposició. Adrià Casals va castigar la línia mallorquina amb dos assajos ràpids (7’ i 10’), mentre Galdric Calvet ampliava la diferència al 32’. El VPC combinava velocitat i continuïtat, i Ignacio Traversa rematava la primera onada amb un assaig al 36’. Les transformacions de Mateo Macchi, impecable a peu, afegien un avantatge encara més contundent arribats al descans (0-33). La segona part va mantenir el mateix guió: domini territorial i superioritat física. Pep Arasanz, desequilibrant tot el partit, va anotar dos assajos més (43’ i 59’), mentre Matías Barrera i Ian Granyena aprofitaven el desgast rival per sumar-ne dos més (48’ i 55’). Així, el VPC confirma el seu moment dolç.