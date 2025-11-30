RUGBI

Un incontestable VPC engoleix el Palma Rugby

És la sisena victòria de l’equip de Dani Raya, que segueix segon

El VPC, en un partit anterior al Nacional.

El VPC Andorra va segellar a Palma una victòria tant rotunda com incontestable: 0–59 en un partit que va quedar trencat des del primer minut. El Municipal Germans Escalas va presenciar un monòleg andorrà, amb un equip superior en ritme, físic i lectura del joc, i amb una capacitat de finalització que va desbordar una defensa local sense resposta.

El primer assaig va arribar al minut 1, obra de Leon Laguerre, i a partir d’aquí l’equip es va desplegar sense oposició. Adrià Casals va castigar la línia mallorquina amb dos assajos ràpids (7’ i 10’), mentre Galdric Calvet ampliava la diferència al 32’. El VPC combinava velocitat i continuïtat, i Ignacio Traversa rematava la primera onada amb un assaig al 36’. Les transformacions de Mateo Macchi, impecable a peu, afegien un avantatge encara més contundent arribats al descans (0-33). La segona part va mantenir el mateix guió: domini territorial i superioritat física. Pep Arasanz, desequilibrant tot el partit, va anotar dos assajos més (43’ i 59’), mentre Matías Barrera i Ian Granyena aprofitaven el desgast rival per sumar-ne dos més (48’ i 55’). Així, el VPC confirma el seu moment dolç.

