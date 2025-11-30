esquí
Una caiguda deixa Irineu Esteve 63è als 20 km de la Copa del Món de Ruka
L’andorrà es trobava entre els 35 primers abans de caure
Irineu Esteve ha tancat avui la seva participació a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) amb una 63a posició als 20 km mass start en estil lliure. L’andorrà, que s’havia situat 34è al pas pel quilòmetre 5, ha patit una caiguda en una baixada que l’ha fet retrocedir més de trenta llocs i li ha impedit recuperar posicions malgrat l’esforç final. Ha acabat amb un temps de 46.56,4, a 2.13,9 del guanyador, el noruec Harald Amundsen (44.42,5).
El responsable de l’equip nacional, Xabier del Val, ha explicat que “la caiguda ha condicionat molt la cursa. La neu dura i els esquís més inestables han complicat encara més una prova ja de per si exigent”.
Gina del Rio, 52a a la cursa femenina de 20 km a Ruka
Gina del Rio ha disputat també aquest diumenge els 20 km mass start en estil lliure femenins, on ha finalitzat en 52a posició amb un temps de 55.57,7, a 5.32,8 de la guanyadora, la sueca Jonna Sundling (50.24,9). Del Rio ha començat la cursa entre les 30 primeres, però ha anat cedint posicions al llarg del recorregut. Tot i això, en la part final ha aconseguit remuntar lleugerament per tancar amb una meritòria 52a plaça en la seva estrena en aquest escenari de Copa del Món.