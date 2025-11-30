Esquí
Bartumeu Gabriel queda tercer al segon eslàlom FIS de Storklinten
L’andorrà puja al podi amb una gran primera mànega
Bartumeu Gabriel ha aconseguit aquest dijous una destacada tercera posició al segon eslàlom FIS disputat a Storklinten, Suècia. L’andorrà ha marcat un temps total d’1.31.12, a només 0.42 segons del guanyador, l’islandès Gauti Gudmundsson (1.30.70). El segon lloc ha estat per al suec Filip Aronsson (+0.40).
Gabriel havia liderat la primera mànega amb solvència, però una segona baixada més conservadora l’ha deixat onzè de mànega, fet que no li ha impedit assegurar-se el podi i sumar 26.38 punts FIS, molt a prop dels seus actuals 22.94. Els també andorrans Àlex Rius i Xavier Cornella han completat una bona actuació amb la 14a i 16a posició respectivament, a poc més de dos segons del líder.
Els U19 de l’EEBE competeixen a Passo Monte Crocce
L’equip U19 de l’EEBE ha tornat a competir avui a Passo Monte Crocce (Itàlia) en una nova prova FIS d’eslàlom. Entre els de segon any, Jan de Visa ha quedat fora a la segona mànega després d’un bon inici. De primer any, Àlex Comellas ha estat 36è amb 106.14 punts FIS, i Èric Guimerà 42è amb 122.26 punts, millorant des del darrere amb traçats exigents.
En categoria femenina, Isabella Pérez no ha pogut completar la cursa després de sortir-se a poques portes del final. L’equip continuarà entrenant aquesta setmana a Itàlia centrant-se en gegant i eslàlom.