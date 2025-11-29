ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú signa la 16a plaça a Copper Mountain
L’andorrà fa el 25è temps a la primera baixada i el 6è la segona
Joan Verdú va tancar el gegant de la Copa del Món de Copper Mountain amb una 16a posició, en una cursa exigent i marcada per diferències ajustades. L’andorrà va completar les dues mànegues amb un temps total de 2’32”99, a 2”01 del vencedor, l’austríac Stefan Brennsteiner (2’30”98). El podi el van completar el noruec Henrik Kristoffersen (+0”95) i el croat Filip Zubcic (+1”00).
A la primera mànega, Verdú havia signat el 26è temps amb 1’15”65, a 2”38 del millor registre, també de Brennsteiner. A la segona, sortint quart amb la inversió, va marcar el millor temps provisional en travessar la meta, un descens que li va permetre escalar 10 posicions i assegurar la 16a plaça definitiva. El balanç és positiu: després del 12è lloc a Sölden, Verdú suma 15 punts més, que, afegits als 22 obtinguts a l’estrena, el situen 13è a la general de gegant amb 37 punts. La pròxima prova serà a Beaver Creek, diumenge 7 de desembre, amb mànegues a les 18.00 h i 21.00 h (hora andorrana).
CLASSIFICACIÓ
1. Stefan Breinnsteiner 2’30’’98
2. Henrik Kristoffersen 2’31’’93
3. Filip Zubcic 2’31’’98
4. Marco Schwarz 2’32’’00
16. Joan Verdú 2’32’’99