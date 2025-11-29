ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve debuta amb una 41a posició a Ruka
Irineu Esteve va debutar a la Copa del Món de Ruka amb una 41a posició als 10 quilòmetres individuals en estil clàssic. L’andorrà va iniciar la cursa amb prudència, cedint 17,3 segons al primer quilòmetre, però ràpidament va entrar en ritme. Al 3 ja era 66è i al 5 escalava fins a la 55a plaça, situant-se a només 13 segons del Top 30. La progressió va continuar: al 6,1 ocupava la 48a posició, i al 8 ja era 45è, confirmant una segona part de cursa sòlida. Va travessar la meta amb 23’42’’0, a 1’11’’2 del vencedor, el noruec Martin Loewstroem Nyenget, i a només 11 segons de la 30a plaça, que va ser per a l’italià Federico Pellegrino. Avui serà el torn de Gina del Rio, amb l’esprint clàssic, i demà Esteve i Del Rio afrontaran els 20 quilòmetres en skating, a les 10.00 i 11.45 hores, respectivament.