ESQUÍ ALPÍ
Verdú, llest per al gegant de Copper Mountain
Esteve obre el curs de fons amb els 10 km estil clàssic a Ruka
Joan Verdú afronta avui el gegant de la Copa del Món de Copper Mountain, als Estats Units, una parada inèdita per al circuit i amb una neu particular que ha marcat tota la preparació de la setmana. “Hem estat adaptant-nos a aquesta neu tan especial”, va admetre l’andorrà, que arriba a la cursa amb “moltes ganes” i bones sensacions després de diversos dies de treball específic. La primera mànega començarà a les sis de la tarda hora andorrana, mentre que la segona serà a les nou. Verdú ha encadenat dos blocs d’entrenament a Copper, amb descans dimecres i warm up final ahir. “Hem estat una setmana entrenant aquí amb bon feeling, bones condicions, adaptant-nos a una neu diferent del que estem acostumats”, va explicar l’esquiador de la FAE, satisfet de la feina acumulada.
D’altra banda, en esquí de fons, Irineu Esteve obre avui la temporada de Copa del Món a Ruka, on afrontarà els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic a partir de les 13.15 hores. “Les sensacions són bastant bones; potser ens falta el push final, però crec que podem fer-ho bastant bé”, va assegurar. El cap de setmana serà intens a Ruka, amb tres curses en tres dies. Esteve entrarà en escena avui, Gina del Rio disputarà demà l’esprint en estil clàssic –qualificacions a les 8.55 i finals a les 11.25 h– i diumenge tots dos afrontaran els 20 km en skating: a les 10.00 la cursa masculina i a les 11.45 hores la femenina.