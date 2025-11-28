AUTOMOBILISME
Smörg afronta la darrera cita a l’Iberian Supercars amb opcions de títol
Smörg afronta aquest cap de setmana l’últim desafiament de la temporada a l’Iberian Supercars, on es manté en la lluita pel títol. El pilot resident arriba a l’Estoril amb 99 punts al costat del seu company Francisco Javier Macías, tots dos al volant del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport. Recent subcampió del Supercars Espanya, Smörg afronta l’epíleg del curs amb la motivació intacta després d’un any de regularitat: dos segons llocs a l’Algarve, dues victòries al Jarama, un segon i un tercer a València, i un nou podi a Jerez.
Estoril, l’última oportunitat per aconseguir-ho
A Estoril, però, la missió serà complexa: caldrà retallar l’avantatge de Rubén Vaquinhas i Pedro Bastos, que corren a casa amb l’Aston Martin. Tot i així, Smörg confia en el nivell mostrat al llarg de l’any i en l’empenta final d’un equip que ha crescut en competitivitat. Tancar la temporada al podi seria la millor manera d’aprofitar l’última oportunitat d’aixecar el títol ibèric.