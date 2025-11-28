PIRAGÜISME
Mònica Doria, representant dels atletes al COA
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha completat el procés de renovació de la representació dels atletes amb l’elecció de Mònica Doria com a nova representant a la comissió ermanent, tal com estableixen els estatuts del COA, que determinen que aquest càrrec és escollit per la comissió d’atletes i validat posteriorment per la comissió permanent.
El procediment es va iniciar amb la revisió i actualització del cens d’esportistes que han competit internacionalment en els darrers 12 anys. En aquesta edició, es van registrar tres candidatures: Mimi Gutiérrez, Nàdia Tudó i Pol Moya, i, paral·lelament, la comissió permanent va proposar Irineu Esteve i Mònica Doria per incorporar-los al procés, atenent criteris de trajectòria i representativitat dins del moviment olímpic andorrà. Amb aquesta elecció, la palista andorrana formarà part de la comissió permanent del COA com a membre amb dret a vot.