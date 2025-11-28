Futbol
L'FC Andorra rep un cop cruel a Gijón (1-1)
Un penal transformat per l'Sporting al minut 100 deixa els tricolors sense triomf
Un penal assenyalat al minut 100, validat pel VAR per unes mans d’Alende en l’última jugada del partit, ha esborrat un triomf que l’FC Andorra ja assaboria a El Molinón. Gelabert ha transformat la pena màxima i ha frustrat una nit de resistència tricolor en un partit d’alt voltatge, propi d’una categoria sovint esquizofrènica. L’equip de Manso i Yeto, encara en plena transició i sostingut per la influència de Gerard Piqué, ha sobreviscut com ha pogut als 21 xuts de l’Sporting —9 a porta— gràcies a un Yaakobishvili monumental.
El porter homgarès ha mantingut l’Andorra dret amb intervencions de mèrit fins que, al minut 80, una assistència de Marc Domènech ha propiciat un control i una cursa que Lautaro ha convertit en el 0-1 amb una definició freda. Però l'Andorra, quan ja respirava l’oxigen d’una victòria vitamínica que havia de trencar una dinàmica perillosa, ha vist com l'última acció del partit, després d'un còrner mal assenyalat i les mans d'Alende, han dictat sentència i ha deixat el conjunt tricolor amb un punt que té gust a massa poc. La propera jornada, el conjunt tricolor rebrà l'Almeria al Nou Estadi de la FAF.
FITXA TÈCNICA
SPORTING, 1: Yañez, Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Corredera, Gelabert, Otero, Gaspar i Queipo.
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Bombardó, Martí Vilà, Sergio Molina, Villahermosa, Álvaro Martín, Lautaro, Minsu i Manu Nieto
CANVIS: Justin Smith per Gaspar (29); Manu Rodríguez per Queipo (76’); Caicedo per Macho Martín (82’); Amadou per Otero (82’) -Sporting-; Imanol per Martí Vilà (56’); Marc Domènech per Álvaro Martín (66’); Jastin per Minsu (66’); Le Normand per Lautaro (76’) i Alende per Bombardó (86’) -FC Andorra-.
GOLS: 0-1, Lautaro (80’); 1-1, Gelabert, de penal (100’).
ÀRBITRE: Alejandro Ojaos Valera (Múrcia)
TARGETES: Groga a Justin Smith, Diego Sánchez -Sporting-; Martí Vilà, Marc Domènech, Nieto -FC Andorra-.
ESTADI: El Molinón-Enrique Castro Quini, amb 18.574 espectadors.