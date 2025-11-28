NATACIÓ
Kevin Teixeira i Biel Cuen, els dos andorrans al Campionat d’Europa
L’Aqua Lublin Center, a Polònia, acollirà del 2 al 7 de desembre vinent el Campionat d’Europa de piscina curta, primera gran competició continental després dels Jocs dels Petits Estats, que comptarà amb doble presència andorrana: Kevin Teixeira, que disputarà els 400 lliures, els 200 lliures i els 800 lliures, mentre que Biel Cuen, que debutarà en un Europeu absolut, competirà també en les tres distàncies de lliures. L’objectiu és clar i el va deixar ben definit ahir a la seu central d’Andbank el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana: “Intentar aconseguir rècords d’Andorra i, si més no, millors marques personals en cadascuna de les proves.” El tècnic va assegurar que els dos nedadors hi arriben en molt bon estat de forma i que el campionat “pot ser un molt bon escenari per a la natació andorrana”.