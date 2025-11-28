FUTBOL
Joan Laporta està present avui a Andorra la Vella
El president de l’FC Barcelona, Joan Laporta, serà avui a Andorra la Vella en una jornada marcada per la recuperació de l’escultura Gol i per una trobada amb l’afició culer al país. A les 12.30 hores, els cònsols de la capital, Sergi González i Olalla Losada, rebran la representació barcelonista a l’Estadi Comunal Joan Samarra, on es presentarà l’obra de Pilar Riberaygua, un símbol que la Penya Blaugrana del Principat d’Andorra va regalar el 1986 i que, després d’anys retirada, ha tornat a l’espai públic gràcies a la recerca d’Àlex Terés, autor del llibre Principat Blaugrana. La delegació barcelonista –amb Josep Ignasi Macià, Enric Masip i Jordi Finestres– visitarà posteriorment casa comuna abans d’un dinar amb empresaris del país. La jornada es tancarà a les 17.30 hores a la sala Green Box d’Unnic amb una trobada de Laporta amb socis i aficionats, coincidint amb la presentació del llibre d’Àlex Terés.