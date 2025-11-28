Esquí
Irineu Esteve arrenca la temporada amb una 41a plaça a la Copa del Món de Ruka
L’andorrà remunta posicions durant la cursa de 10km clàssic i es queda a 11 segons del Top-30
Irineu Esteve ha iniciat avui la seva participació a la Copa del Món d'esquí de fons a Ruka (Finlàndia) amb una 41a posició als 10km individuals en estil clàssic. L’andorrà ha començat cedint temps en els primers quilòmetres però ha anat recuperant posicions al llarg del recorregut fins a situar-se a prop dels llocs puntuables.
Esteve ha començat amb un ritme lent, perdent 17,3 segons respecte al millor temps en el primer quilòmetre i 9 segons en relació amb el 30è classificat. Amb el pas dels quilòmetres, però, ha anat recuperant posicions: 66è al km3, 55è al km5 i 48è al km6,1. Al km8 s’ha situat 45è i finalment ha creuat la meta en 23:42.0, a 1:11.2 del vencedor, el noruec Martin Loewstroem Nyenget (22:30.8), i a només 11 segons del Top-30, tancat per l’italià Federico Pellegrino (+59.9).
El fondista ha valorat que tot i tenir “bons esquís”, la manca de “grip” ha penalitzat el tram inicial: “Hem començat molt lents. Les sensacions eren bones però els temps a l’inici eren dolents. A les pujades faltava ‘agarre’ i havíem de sortir de la traça. És veritat que estem tots bastant junts i crec que polint detalls podem escalar posicions, però el global ha sigut per sota de les expectatives”. El responsable de l’equip nacional, Xabier del Val, ha destacat la millora en la segona volta però ha admès que la sortida lenta i la falta de “grip” han pesat en una cursa “molt densa”, on els primers 30 han entrat en un marge d’un minut.
Gina del Rio debuta aquest dissabte a l’sprint
Gina del Rio afrontarà l’sprint en clàssic dissabte a partir de les 8:55h (qualificacions) i amb les finals previstes per a les 11:25h. L’andorrana, que també competirà diumenge als 20km en skating, ha assegurat que arriba al debut “amb motivació”. “Tinc ganes de començar la temporada, veure com estic situada al circuit i continuar agafant experiència”, ha explicat. Tant Del Rio com Esteve participaran diumenge en la cursa dels 20km en estil skating, amb sortida masculina a les 10:00h i femenina a les 11:45h.