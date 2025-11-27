ESQUÍ ALPÍ I DE FONS COPA DEL MÓN
Verdú entrena a Copper i Esteve i Del Rio són a Ruka
Joan Verdú segueix amb el seu plàning d’entrenaments per a la segona Copa del Món de gegant de la temporada, que es disputarà demà a Copper Mountain, als Estats Units. L’esquiador va fer un primer bloc de preparació amb tres dies a la pista de la cursa, però amb esquís de supergegant i, posteriorment, va fer dues jornades més d’entrenament. Durant el dia d’ahir va tenir descans i avui tindrà l’escalfament del dia previ de la cursa, que es farà demà.
Irineu Esteve debuta demà a la copa del món a Finlàndia
També a la Copa del Món, però en aquest cas en esquí de fons, Irineu Esteve i Gina del Rio, juntament amb tot l’equip de la federació, ja són a Ruka, Finlàndia, on demà s’estrena el circuit mundial amb els 10 quilòmetres clàssics per a Esteve. Dissabte hi haurà esprint amb Del Rio i diumenge competiran els dos.