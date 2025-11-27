REPORTATGE
Llei seca als estadis
La policia espanyola realitza controls d’alcoholèmia al públic en partits de Segona Divisió i n’ha impedit l’accés si se supera la taxa de 0,0, una mesura que no es preveu al país.
Si vostè va a un partit de la Lliga Hypermotion (la que disputa l’FC Andorra), no begui. Almenys per si de cas, perquè corre el risc que no el deixin entrar i, a sobre, s’endugui una multa. Això no està passant ni està previst que passi de moment al país, però la realitat és que deu aficionats de Las Palmas ja han estrenat aquesta nova mesura de la comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport espanyola, l’òrgan del veí del sud encarregat de realitzar polítiques actives contra la violència i la intolerància al món de l’esport. I és que un reial decret del govern espanyol del 2010 estipula que trobar-se sota els efectes de l’alcohol pot impedir l’accés a un recinte esportiu o la permanència a dins i faculta la policia d’aquest estat a realitzar controls d’alcoholèmia (i també de drogues) a aficionats si “adverteixen símptomes de trobar-se sota els efectes d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues”, però fins ara no s’estava realitzant. Fins al 19 d’octubre passat, quan abans del duel entre els canaris i l’Eibar, el cos d’ordre del país veí del sud va realitzar controls d’alcoholèmia a aficionats abans d’entrar al camp, amb deu d’ells superant la taxa de 0,0% (com que la normativa no preveu cap llindar, s’aplica el 0,0%), obligats a ser expulsats de l’estadi i rebent una proposta de sanció per part de la policia de 600 euros.
Va succeir a l’octubre en un partit a Las Palmas
Aquesta normativa està prevista per als partits considerats d’alt risc en l’àmbit de la seguretat, o per a les aficions radicals dels clubs, ja que els implicats en el cas de Las Palmas havien protagonitzat aquell mateix matí problemes en un partit del seu filial a Segona Federació, però segons van explicar alguns mitjans espanyols, la intenció de la comissió antiviolència és realitzar-ho més vegades.
Al país no passarà
Aquestes mesures dràstiques no es faran a Andorra, almenys de moment. I és que malgrat que l’FC Andorra o el MoraBanc competeixin en lligues d’elit espanyoles, el país té, evidentment, la seva pròpia normativa, i en el cas de la legislació actual, el que es prohibeix és introduir begudes alcohòliques a dins dels estadis i també vendre’n (com passa a Espanya), però no es parla en cap cas de no poder entrar o que un aficionat pugui ser expulsat per aquest motiu. Evidentment, si el cos d’ordre detecta actituds que alteren l’ordre públic sí que podria intervenir en virtut d’una altra normativa, però no pel fet en qüestió. De fet, des de Govern van explicar al Diari que en cap apartat de la normativa del país es parla de la possibilitat de fer aquests controls, i que no està previst aplicar aquests extrems. Les fonts consultades van destacar que “si en un futur es detectessin” situacions complicades en relació amb les aficions, podria arribar a estudiar-se alguna mesura similar, però no està sobre la taula.