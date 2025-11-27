FUTBOL
L’Inter i la UE retallen la distància amb el Ranger’s
Les victòries situen els perseguidors a només un punt del líder
L’Inter Escaldes i la UE Santa Coloma van estrènyer la lluita pel títol de la Lliga Mulisegur Assegurances després de guanyar els partits recuperats ahir i situar-se a només un punt del Ranger’s. El primer a entrar en escena va ser el conjunt escaldenc, que va disputar el clàssic davant de l’FC Santa Coloma, en què va sumar la victòria per 1 a 3 en un duel accidentat, i és que els de Felip Ortiz van haver de canviar la samarreta vermella que van lluir al primer temps per una de taronja al segon.
L’Inter va avançar-se al primer minut de joc amb un gol de Moi San Nicolás en pròpia porta, però l’FC Santa Coloma va poder igualar el duel abans de la mitja hora de joc gràcies a Yenerey Betancor. Ja a la represa, Antonio Otegui, al 51, i Faysal, al 66, van sentenciar el partit. A l’altre duel de la jornada, la UE Santa Coloma va imposar-se a l’Esperança per 0 a 4. Christian González i Pablo Margallo van encarrilar el triomf al primer temps, i un doblet de Borja Arellano a la segona meitat va certificar la victòria dels groc-i-negres. El Ranger’s suma ara 17 punts, pels 16 d’Inter Escaldes i UE Santa Coloma.
La jornada tres es tanca avui amb l’Ordino-Atlètic Escaldes.